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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.67元，其中最高估值0.8元，最低估值0.51元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.8(0.82)0.840.970.61
最低值0.51(0.51)0.530.480.54
平均值0.67(0.68)0.720.780.57
中位數0.67(0.68)0.750.820.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值264.69億269.26億283.53億239.92億
最低值241.75億241.50億239.35億239.92億
平均值254.03億258.01億262.35億239.92億
中位數256.29億259.69億265.73億239.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.790.56-0.75--0.87
營業收入270.61億268.33億248.07億234.45億241.33億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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