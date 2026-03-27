鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為11.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.67元，其中最高估值0.8元，最低估值0.51元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.8(0.82)
|0.84
|0.97
|0.61
|最低值
|0.51(0.51)
|0.53
|0.48
|0.54
|平均值
|0.67(0.68)
|0.72
|0.78
|0.57
|中位數
|0.67(0.68)
|0.75
|0.82
|0.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|264.69億
|269.26億
|283.53億
|239.92億
|最低值
|241.75億
|241.50億
|239.35億
|239.92億
|平均值
|254.03億
|258.01億
|262.35億
|239.92億
|中位數
|256.29億
|259.69億
|265.73億
|239.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|0.87
|營業收入
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
|241.33億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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