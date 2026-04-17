鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對區域金融(RF-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值34元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予區域金融評價：積極樂觀9位、保持中立12位、保守悲觀3位。
區域金融今(18日)收盤價為28.13元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲4.54%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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