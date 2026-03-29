鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-29 09:55

PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 與微星 (2377-TW) 近期相繼指出，面對今年全球消費性電腦市場恐衰退超過 10% 的嚴峻挑戰，台系大廠除了調漲價格維持獲利外，紛紛轉向全方位 AI 戰略。業者試圖透過產品規格升級與高單價伺服器放量，在產業寒冬中尋求營運突圍。

華碩去年營收創下 6889.4 億元歷史新高，每股純益達 60 元，並預估今年第一季 AI 伺服器將季增 50% 至 100%。微星則鎖定二、三線雲端服務商，預期今年相關業務營收目標年增 50% 至 100%，動能可望延續 3 到 5 年。

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法人出具報告指出，受惠於 AI 伺服器需求強勁，第一季 GB300 晶片平台放量將帶動下游供應鏈營收成長。法人看好 AI 基礎設施將帶動水冷散熱、高階電源、光通訊與 PCB 產業的零組件價值大幅提升。

針對零組件成本壓力，華碩共同執行長許先越表示，記憶體現階段漲幅已達 100%，預期缺貨狀況將延續至 2027 年下半年。微星董事長徐祥也指出，因應記憶體與繪圖晶片供貨吃緊，公司將調降低階產品比重並調漲售價以優化獲利結構。

華擎旗下的永擎觀察到市場需求正從模型訓練轉向推論部署，預期 RTX Pro 與 ASIC 伺服器將成為今年主要成長動能。隨著產品組合調整與新訂單加價，法人預估永擎今年全年毛利率可望回升至 10% 的水準。

微星正積極強化全球製造彈性，斥資超過 50 億元建置桃園新廠，未來將支援 AI 伺服器與充電樁等多元產線。華碩則持續深化全棧式 AI 解決方案定位，除建置液冷超級電腦外，也積極開發醫療機器人與邊緣 AI 平台。