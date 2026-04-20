川普「吐錢」千億美元紅包來了！CAPE退稅全面上線 PwC：掌握4點讓錢快速落袋
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國政府公布重大的關稅退稅進展。繼今年 2 月美國聯邦最高法院判定，川普政府過去依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所加徵的關稅缺乏明確法律授權後，美國海關與邊境保護局（CBP）已發布退稅作業細則，並於美東時間今（20）日啟用全新的「CAPE 系統」。預估高達上千億美元，對長期承受貿易戰壓力、出口至美國的台商，無疑是重大利多。PwC Taiwan 提醒，符合資格的進口商與台灣出口商應把握退稅「黃金期」，掌握四大重點，透過「集中申報」，加速回收溢繳稅額。
PwC Taiwan 說明，這項變革源於法律爭議的塵埃落定。過去川普政府動用 IEEPA 賦予的緊急權力對多國商品加徵關稅，引發適法性挑戰。 隨著聯邦最高法院判定違法，CBP 針對退稅程序開發了「Consolidated Administration and Processing of Entries」（簡稱 CAPE）系統，並將其納入既有的 ACE 通關平台中。 過去企業申請退稅須採取「逐筆報關、逐案退稅」的繁瑣流程，新系統上線後，改為「集中申報、批次處理」，不僅大幅提升行政效率，縮短等待時間，更是美國海關邁向系統化集中清算的重要里程碑。
針對第一波退稅對象，CBP 指出，目前主要鎖定「尚未清算」以及「清算日後尚未逾 80 天」的相關申報案件。 這些案件將由 CBP 啟動重新清算程序，在確認溢繳稅款後，透過 CAPE 系統撥款。 對於台灣企業來說，若在徵收期間出口貨品至美國，且由美國子公司或特定客戶擔任進口人，極具機會爭取退稅。
普華商務法律事務所合夥律師李益甄分析，台灣有許多企業在美國設有子公司負責進口，此時可直接以子公司名義申請。 若進口商為客戶，台商則可透過商業談判，重新檢視過往合約中關於關稅負擔的分配條款，間接取得這筆退稅收入。 此判決結果也顯示美國政府在執行貿易救濟措施時，將更加回歸法治與程序正當性。
為確保權益，PwC Taiwan 建議企業應立即採取四項具體行動：
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儘速盤點： 釐清在適用期間內，因 IEEPA 被加徵關稅的產品品項與報關數據。
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與美方溝通： 主動與美國進口商確認是否已掌握 CAPE 系統的操作指南。
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留意期限： 由於退稅採分階段進行，各筆案件的實際截止日與文件需求仍須緊盯官方公告，以免逾期喪失權利。
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評估合約： 重新檢視與客戶間的價格調整與稅款分配協議，必要時進行協商。
由於退稅實務操作細節繁複，建議企業可諮詢專業法律及稅務顧問，精準評估個案退稅的可能性，善用新系統上線的機會來降低營運成本。
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