鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 23:48

台股今 (20) 日延續多頭氣勢，資金鎖定 AI 散熱、伺服器供應鏈與具漲價題材的半導體族群，盤中一度攻上 37344.5 點續寫新高；尾盤台積電遭調節翻黑，指數收在 36958.8 點、上漲 154.46 點。不過，櫃買指數收漲 3%，續創歷史新高、締造連十紅，反映資金並未退潮，而是更積極向中小型題材股擴散。中信上櫃 ESG30(00928-TW)近期調整成分股，刪除原相、新增弘塑，持續鎖定廠務工程、光通訊、探針卡、CCL 等題材股。

值得注意的是，這波漲勢不僅主動台股 ETF 領風騷，被動台股 ETF 也不遑多讓。今日漲幅第一的原型台股 ETF 為元大富櫃 50(006201-TW)的 4.36%，中信上櫃 ESG30 漲 3.43% 居次；若以近一周績效觀察，富邦台灣半導體 (00892-TW) 漲 11.96% 表現最強，00928 漲 8.9% 居次，顯示「櫃買領漲＋題材擴散」的盤勢下，被動 ETF 同樣有機會跑出亮眼表現。

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針對櫃買行情續熱，中信上櫃 ESG30 ETF 經理人張圭慧受訪表示，上櫃市場此波攻勢，核心動能可歸納為三大結構性趨勢：第一是 AI 高階 IC 設計、伺服器與相關供應鏈需求延續；第二是記憶體在 AI 帶動 HBM 等規格升級下，供需偏緊支撐產業循環想像；第三為高階 PCB、材料與成熟製程需求回溫，使多題材能輪動並進，帶動資金持續回流上櫃。當盤面從權值股高檔震盪轉向題材擴散，透過 ETF 布局更能兼顧效率與風險分散，尤其是聚焦櫃買龍頭的產品，有機會在輪動行情中提高勝率。

00928 前十大成分股為台燿、聯亞、元太、信驊、旺矽、群聯、宜鼎、聖暉、昇達科與光洋科，剛好聚焦當前最火熱的光通訊、探針卡、記憶體、廠務工程與低軌衛星、銅箔基板等族群。

整體來看，台股在創高後進入高檔震盪期，盤面主軸正從權值股走向多題材擴散，櫃買指數強於加權的格局，讓上櫃題材 ETF 可望成為資金新焦點。張圭慧提醒，短線漲多仍須留意波動，但若 AI 算力建置、記憶體規格升級與硬體供應鏈擴產趨勢延續，上櫃龍頭股仍有機會成為多頭續航的關鍵推手。