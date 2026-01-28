國台辦：恢復大陸居民赴台旅遊誠意不變
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
據《新華社》報導，大陸國務院台辦周三（28 日）舉行例行記者會，發言人張晗表示，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種藉口對旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。
張晗說，台灣業界對此已經表示極度失望和強烈憤慨，民進黨當局如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。
她表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力釋放善意。我們恢復大陸居民赴台旅遊的誠意沒有變，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界的呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。
國民黨副主席蕭旭岑今天也宣布，受黨主席鄭麗文委託，他即將於 2 月 2 日至 4 日偕同國政基金會副董事長李鴻源與 40 名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。
蕭旭岑表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI 未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。
