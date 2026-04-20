鉅亨網編輯林羿君
根據《華爾街日報》引述不具名美國官員的報導指出，阿拉伯聯合大公國（UAE）已開始與美國政府展開商討，尋求建立一套金融保障機制，以防鄰近的伊朗戰火進一步將該國推入更嚴峻的危機。
報導顯示，阿聯央行總裁巴拉馬在上週於華盛頓的會議中，已向美國聯準會（Fed）及包括財政部長貝森特在內的財政部官員，初步提出了建立貨幣互換協議（Currency Swap Line）的構想。
美方官員透露，儘管阿聯領導層自認目前尚能避開衝突帶來的最嚴重經濟衝擊，但長遠來看，仍可能需要這條金融生命線的支援。
這項磋商凸顯出阿聯內部對於戰爭局勢的焦慮與日俱增，深怕衝突將重創其經濟體系，並損及身為國際金融中心的優勢地位，甚至可能導致外匯存底枯竭與大規模資本外逃。
雖然雙方已展開討論，但阿聯官方目前尚未正式提出貨幣互換的請求。
這場戰爭對阿聯的能源基礎設施已造成實質損害，且由於石油運輸在荷姆茲海峽受阻，直接切斷了該國最重要的美金收入管道。
阿聯國際合作事務國務部長哈希米在週日 (19 日) 接受美國廣播公司（ABC）專訪時更直言，自今年 2 月 28 日美以與伊朗開戰以來，阿聯境內已累計遭受超過 2,800 枚飛彈與無人機的侵擾。
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