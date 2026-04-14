習近平見阿聯阿布達比王儲哈立德 提中東四主張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-14 15:10

中國國家主席習近平周二（14 日）在北京人民大會堂會見阿聯阿布達比王儲哈立德，就維護和促進中東和平穩定提出四點主張。

中國國家主席習近平。（圖：新華社）

據《央視》報導，習近平說，中方願同阿方攜手同行，打造更加穩固堅韌、富有活力的中阿全面戰略夥伴關係。雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，保持高層交往，築牢戰略互信。加強發展戰略對接，在能源、投資、貿易、科技等領域深挖潛力，深化互利合作。

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習近平稱，要推動教育、民航、旅遊等合作取得更大進展，密切人文交流，夯實民意基礎。在聯合國、金磚國家等多邊平台增進協調合作，以中阿關係的穩定性應對國際和地區形勢的不確定性，共同推動建構人類命運共同體。

雙方圍繞當前中東和波斯灣形勢交換了意見。習近平強調了中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用。

習近平就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：

一是堅持和平共處原則。中東波斯灣國家唇齒相依，是搬不走的鄰居。要支持中東海灣國家改善關係，推動建立共同、綜合、合作、可持續的中東和波斯灣地區安全架構，築牢和平共處的根基。

二是堅持國家主權原則。主權是各國特別是廣大開發中國家安身立命的依托，不容侵犯。中東波斯灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護。

三是堅持國際法治原則。維護國際法治權威，不能「合則用、不合則棄」，不能讓世界倒回叢林法則。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

四是堅持統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。各方都應該為中東波斯灣國家發展營造良好環境、注入正能量。中方願同中東波斯灣國家分享中國式現代化機遇，厚植地區發展和安全土壤。