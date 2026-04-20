鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-20 10:43

光鼎 (6850-TW) 去年進行資產減損評估，加上認列一次性商譽減損約 2755 萬元，拖累獲利表現，2025 年稅後純益 122 萬元，年減逾 9 成，每股純益 0.04 元，不過考量現金流穩健，且各項業務發展仍具動能，董事會決議配發每股 0.5 元現金股利，其中 0.3 元由資本公積配發。

光鼎 2025 年營收 2.36 億元，年增 16.5%，創下歷史新高紀錄；稅後純益 122 萬元，年減 95%，每股純益 0.04 元。

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董事長蔡守冠表示，去年獲利衰退幅度較大的主因，主要為公司依會計準則第 36 號公報進行資產減損評估，不過此項調整屬於非現金性質的減損，對公司實際營運現金流無影響。

另外，光鼎也於去年認列一次性商譽減損 2755 萬元，認列主因部分產品在資源整合與通路對接上，速度不如預期，導致原先預計的營收綜效未能於 2025 年全數顯現，目前已啟動第二階段組織優化，並進行跨部門資源配置以提升效率。