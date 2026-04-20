鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由25.88元上修至26.27元，其中最高估值27.76元，最低估值23.84元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|27.76(27.76)
|35.83
|最低值
|23.84(23.84)
|29.69
|平均值
|25.9(25.81)
|32.51
|中位數
|26.27(25.88)
|32.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|91,480,000
|106,898,000
|最低值
|81,426,000
|96,205,000
|平均值
|87,174,000
|100,463,590
|中位數
|86,258,020
|99,115,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,224,657
|8,382,485
|6,061,791
|6,200,335
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,399,297
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇