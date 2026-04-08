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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由24.83元上修至25元，其中最高估值27.76元，最低估值23.84元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|27.76(27.76)
|35.83
|最低值
|23.84(23.36)
|28.63
|平均值
|25.56(25.34)
|32.07
|中位數
|25(24.83)
|32.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|89,654,000
|104,946,000
|最低值
|79,518,000
|88,177,000
|平均值
|84,130,720
|96,493,510
|中位數
|84,601,000
|96,502,550
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,224,657
|8,382,485
|6,061,791
|6,200,335
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,399,297
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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