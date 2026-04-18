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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2026年EPS預估：中位數由48.7元下修至48元，其中最高估值59.09元，最低估值39.3元，預估目標價為613元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|59.09(59.09)
|63.13
|65.85
|最低值
|39.3(39.3)
|41.68
|51.13
|平均值
|48.25(48.55)
|53.99
|60.78
|中位數
|48(48.7)
|54.54
|65.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|882,326,170
|984,422,760
|1,114,404,120
|最低值
|746,026,610
|800,496,980
|853,611,090
|平均值
|820,876,770
|888,066,800
|973,529,320
|中位數
|815,924,960
|886,104,950
|952,572,750
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|44,557,824
|31,393,856
|15,928,283
|14,690,785
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|738,904,787
|587,087,097
|482,314,429
|537,191,932
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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