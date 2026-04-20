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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至23.63元，預估目標價為900元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.31元上修至23.63元，其中最高估值31.1元，最低估值19.4元，預估目標價為900元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值31.1(31.1)66.28114.69
最低值19.4(19.4)26.2448.82
平均值23.66(23.52)38.981.76
中位數23.63(23.31)36.3181.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值53,438,38092,299,040142,075,240
最低值41,125,00054,512,000142,075,240
平均值46,794,75068,017,810142,075,240
中位數46,110,00066,182,000142,075,240

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,409,1492,604,368823,4351,261,424
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,340,23523,070,42516,002,53718,472,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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