鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至23.63元，預估目標價為900元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.31元上修至23.63元，其中最高估值31.1元，最低估值19.4元，預估目標價為900元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|31.1(31.1)
|66.28
|114.69
|最低值
|19.4(19.4)
|26.24
|48.82
|平均值
|23.66(23.52)
|38.9
|81.76
|中位數
|23.63(23.31)
|36.31
|81.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53,438,380
|92,299,040
|142,075,240
|最低值
|41,125,000
|54,512,000
|142,075,240
|平均值
|46,794,750
|68,017,810
|142,075,240
|中位數
|46,110,000
|66,182,000
|142,075,240
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,409,149
|2,604,368
|823,435
|1,261,424
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,340,235
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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