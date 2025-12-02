鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 09:50

2025 年底，全球投資格局出現新動向，長期以來許多投資人尤其偏好美股，因過去四、五十年美股優異表現收穫頗豐，像持有微軟、蘋果等公司股票者獲利巨大，但當下美股平均本益比高於世界其他地區，部分海外股票開始顯現巨大價值，以拉丁美洲電子商務巨頭 MercadoLibre 為例，過去五年股價表現欠佳，與長期潛力相比當前股價偏低。

別讓美股蒙蔽！今年全球最被低估成長股在拉美 MercadoLibre市值十年內有望衝5000億美元（圖：Shutterstock）

成立 25 年的阿根廷電商 MercadoLibre 從亞馬遜 (AMZN-US) 模式獲取靈感，在墨西哥、巴西和阿根廷等國建構起龐大買家、賣家和配送基礎設施網絡，業務多元。

除電商外，MercadoLibre 子公司 Mercado Pago 推出分層金融服務，擁有 7200 萬月活躍用戶，上季營收按固定匯率年增 65%，上季總營收按固定匯率成長 49%，過去 10 年在電商及金融科技雙引擎推動下累計營收成長近 4000%。

儘管 MercadoLibre 是拉丁美洲最大電商營運商，但規模遠小於亞馬遜，過去 12 個月收入僅 260 億美元。拉丁美洲電子商務滲透率低，原因包括網路普及慢、交通不便和經濟欠佳等。

不過，隨著拉丁美洲經濟成長，這些差距有望彌補，電商將在墨西哥和巴西持續發展，且阿根廷作為 MercadoLibre 重要市場，經濟出現重大復甦，若改革持續推進，逆風有望變順風。