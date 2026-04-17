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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.64元下修至9.12元，其中最高估值13.1元，最低估值6.67元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.1(13.1)
|11.33
|12.89
|10.56
|最低值
|6.67(6.67)
|6.8
|6.85
|9.37
|平均值
|9.36(9.42)
|9.56
|9.57
|9.97
|中位數
|9.12(9.64)
|9.67
|9.54
|9.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|137.16億
|136.54億
|142.57億
|139.59億
|最低值
|100.07億
|97.11億
|97.47億
|134.64億
|平均值
|124.04億
|123.92億
|124.60億
|137.12億
|中位數
|130.68億
|132.38億
|131.87億
|137.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|7.57
|營業收入
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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