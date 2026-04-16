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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.96元下修至0.94元，其中最高估值1.11元，最低估值0.33元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.11(1.11)1.571.831.79
最低值0.33(0.33)11.271.79
平均值0.93(0.94)1.31.591.79
中位數0.94(0.96)1.31.651.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.23億93.95億96.29億94.50億
最低值84.91億87.26億90.24億94.50億
平均值86.26億90.09億93.64億94.50億
中位數86.16億89.85億93.62億94.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.650.392.501.600.39
營業收入55.25億72.34億85.72億88.65億87.44億

詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNOV

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