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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.36元上修至9.6元，其中最高估值11.72元，最低估值6.67元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.72(11.72)
|11.23
|13.08
|10.91
|最低值
|6.67(6.67)
|6.43
|-5.33
|10.56
|平均值
|9.39(9.36)
|9.09
|8.26
|10.74
|中位數
|9.6(9.36)
|9.49
|7.95
|10.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|139.75億
|140.71億
|153.73億
|158.65億
|最低值
|103.31億
|97.05億
|96.75億
|139.59億
|平均值
|126.89億
|124.69億
|126.32億
|145.95億
|中位數
|128.31億
|132.48億
|134.65億
|139.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|7.57
|營業收入
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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