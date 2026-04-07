鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至9.24元，預估目標價為136.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.45元下修至9.24元，其中最高估值11.35元，最低估值6.67元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.35(11.35)
|11.23
|13.08
|10.56
|最低值
|6.67(6.67)
|6.8
|7.07
|9.37
|平均值
|9.31(9.33)
|9.38
|9.29
|9.97
|中位數
|9.24(9.45)
|9.65
|9.27
|9.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|139.75億
|140.71億
|153.73億
|158.65億
|最低值
|97.33億
|97.05億
|97.47億
|134.64億
|平均值
|122.31億
|125.05億
|126.14億
|144.29億
|中位數
|128.31億
|133.72億
|132.31億
|139.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|7.57
|營業收入
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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