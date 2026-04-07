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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至9.24元，預估目標價為136.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.45元下修至9.24元，其中最高估值11.35元，最低估值6.67元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.35(11.35)11.2313.0810.56
最低值6.67(6.67)6.87.079.37
平均值9.31(9.33)9.389.299.97
中位數9.24(9.45)9.659.279.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值139.75億140.71億153.73億158.65億
最低值97.33億97.05億97.47億134.64億
平均值122.31億125.05億126.14億144.29億
中位數128.31億133.72億132.31億139.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS53.6633.3616.92-4.557.57
營業收入73.01億141.23億60.38億42.55億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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