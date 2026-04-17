鉅亨速報 - Factset 最新調查：布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)EPS預估上修至4.38元，預估目標價為43.40元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.38元，其中最高估值4.57元，最低估值3.2元，預估目標價為43.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.57(4.57)
|4.41
|4.42
|最低值
|3.2(2.14)
|3.37
|3.36
|平均值
|4.1(3.77)
|3.99
|3.83
|中位數
|4.38(4.16)
|4.09
|3.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.98億
|23.53億
|23.31億
|最低值
|21.71億
|17.28億
|17.25億
|平均值
|24.26億
|21.45億
|20.97億
|中位數
|23.10億
|22.50億
|21.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.04
|2.37
|0.08
|1.59
|3.10
|營業收入
|9.51億
|8.12億
|8.20億
|11.54億
|17.43億
詳細資訊請看美股內頁：
布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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