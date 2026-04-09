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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)EPS預估下修至4.18元，預估目標價為43.40元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.41元下修至4.18元，其中最高估值4.7元，最低估值2.14元，預估目標價為43.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.7(4.7)4.414.42
最低值2.14(2.14)0.993.36
平均值3.83(3.8)3.353.78
中位數4.18(4.41)3.963.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值30.98億23.53億23.31億
最低值21.13億16.43億17.25億
平均值23.95億20.26億20.77億
中位數22.61億21.09億21.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.042.370.081.593.10
營業收入9.51億8.12億8.20億11.54億17.43億

詳細資訊請看美股內頁：
布埃納文圖拉礦業公司(BVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBVN

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