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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.84元，其中最高估值2.25元，最低估值0.9元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.25(2.25)2.622.741.99
最低值0.9(0.9)0.951.21.45
平均值1.73(1.72)1.951.971.72
中位數1.84(1.81)2.052.061.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值66.46億70.06億70.45億61.06億
最低值51.42億53.88億57.59億57.79億
平均值60.84億63.90億64.58億59.43億
中位數61.27億64.50億65.19億59.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.461.611.241.451.28
營業收入10.30億21.31億31.21億50.01億50.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

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