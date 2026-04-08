鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-08 20:10

中石化 (1314-TW) 今 (8) 日下午於證交所舉行重訊記者會，總經理陳穎俊宣布，董事會已決議通過授權董事長啟動「京華廣場」土地處分案，將尋求買家，以改善財務結構並降低營運壓力，保障股東權益。

陳穎俊強調，此次擬以 728% 之容積率啟動土地處分程序，授權董事長或其他外部授權人溝通，未來若與買家溝通順利出售，將提報股東會討論，並用於充實公司營運資金及償還金融機構借款。

‌



中石化與子公司鼎越開發公司今日同步召開董事會，並決議啟動京華廣場處分策略案。

陳穎俊表示，京華廣場近 1-2 年因為外部各項不確定因素的影響，加上京華廣場開發案之建設與銷售時程持續延宕，讓整個專案效益已不符合原先預期，也增加許多公司除了資金成本外，也對公司聯貸的還款時程形成很大的壓力。

陳穎俊指出，經審慎評估整體經濟環境的情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求之後，中石化及鼎越開發分別召開董事會，決議擬以 728% 容積率為基礎啟動土地處分程序，授權公司給予董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理之解決方案。

中石化表示，該案經各自董事會通過後，將依公司法規定提請，各自於今 (2026) 年度股東常會上審議，待獲股東會授權後，由董事會遵循公司治理、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定後，全權處理後續相關土地處分作業事宜。

陳穎俊解釋，本案是當前對中石化與股東最負責任的策略選擇，所有程序將於股東授權框架下依法嚴謹執行，相關進展亦將依規定即時揭露，此次通過程序，是以維護全體股東之合法權益，也是對公司及股東最合理的處置。

陳穎俊說，公司目前營運正常，但也受到美伊戰爭影響產能，未來順利處分，未來回收資金後，將優先償還金融機構借款、強化中石化財務結構，希望發展長期規劃動能，以創造對股東更長期的價值。

對於土地處分上，鼎越開發總經理陳文可則補充，728% 容積率沒有障礙，目前最大關鍵在於排除外部程序，包括土地扣押問題，若相關法律限制解除，將有助提升市場買家承接意願，並加速交易完成與資金回流。

陳穎俊表示，京華廣場當初在鼎越公司標購土地時，當時基本容積率就是調整為 560%，728% 容積率則是再加上容積移轉，意即 560% 加上 30%，共為 728% 容積率。

另近期台北地方法院日前針對京華城案一審宣判，重判前台北市長柯文哲、應曉薇及威京集團主席沈慶京等人，並宣讀判決書一案，現場媒體詢問中石化是否有進一步回應。

對此，陳穎俊回應，目前無法知悉完整判決理由與細節，俟取得判決書後將徵詢律師專業意見進行研析，並依規定揭露。