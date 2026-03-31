中石化擬1元收購高雄塑酯6成股權 強化上下游產銷調度

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-31 19:52

塑化廠中石化 (1314-TW) 今 (31) 日重訊公告，擬以新台幣 1 元取得交易相對人，意即三菱化學集團子公司 (Lucite International Alpha B.V.) 收購高雄塑酯化學工業公司 60% 股權。中石化公司今日表示，此次與合資夥伴取得 6 成股權，待交割完成後，將掌握高塑 100% 股權，除了資源整合，強化上下游產銷調度，並可為之後市場景氣復甦做好準備。

中石化頭份廠。(圖:中石化提供)

中石化表示，高雄塑酯為中石化 100% 持有子公司，也是全台灣最大的壓克力原料製造商，此次收購後將掌握高塑 100% 股權，希望藉此強化上下游協同產銷調度，有助公司最大化產銷調度，提高協同營運效益。

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據中石化公告內容，此次收購高雄塑酯化工，預計今 (2026) 年 8 月 3 日完成交割，實際時間則視主管機關核准進度而定，未來併購後將維持現有業務持續營運，對公司財務及業務無重大變動。

中石化公告，併購後預計有助最大化產銷調度，提高協同營運效益，併購後對公司影響，視整體產業景氣及營運狀況而定，預期對每股淨值及每股盈餘長期將有正面助益。

中石化表示，待交割完成後，預期可產生營運綜效、創造長期股東價值，除了資源整合，強化上下游產銷調度，並可為之後市場景氣復甦做好準備。據中石化公告內容，未來併購後將維持現有業務持續營運，對公司財務及業務無重大變動。