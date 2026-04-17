〈港股盤後〉指數集體收跌 恒指挫0.89% 蘋概股逆勢走強
鉅亨網新聞中心
港股周五 (17 日) 走跌，結束了先前的連漲態勢。截至收盤，恒生指數下跌 0.89%，收報 26143.6 點，恒生科技指數下跌 0.97%，至 5042 點，國企指數下跌 0.67%。市場分析指出，今日回調主因是港股先前已連漲多日，週五做多情緒趨向謹慎，且中東停火前景出現波折。
盤面上，權重科網股跌多漲少，美團、網易、嗶哩嗶哩跌幅均超過 2%。金融保險股普遍走低，友邦保險下跌逾 3%，中國平安跌逾 3.2%。此外，醫藥外包（CXO）概念股走勢分化，藥明康德重挫 5.9%。黃金與鋰電池板塊同樣表現疲軟，靈寶黃金跌超 4%，寧德時代尾盤一度跌至 4%。
另一方面，工業製品與蘋果概念股集體走強，建滔積層板漲幅達 5.06%，藍思科技與瑞聲科技雙雙上漲。新股市場表現極為亮眼，今日掛牌的「杭州六小龍」之一群核科技首日暴漲 144.09%，長光辰芯則大漲約 75.5%。
地緣政治方面，川普宣布黎巴嫩與以色列達成 10 日停火協議，但以色列拒絕從黎南撤軍，且聯準會官員警告中東衝突正推高通膨壓力，限制了利率政策的指引。
華泰證券指出，中國一季度 GDP 同比增長 5%，國民經濟實現良好開局。該機構特別看好 AI 應用板塊，認為場景 Token 將重塑商業模式，帶來更高增量市場。此外，華泰預期房地產價格將從 2026 年起進入改善階段，並建議積極佈局具備修復動力的航空板塊。
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