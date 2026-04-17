〈港股盤後〉指數集體收跌 恒指挫0.89% 蘋概股逆勢走強

港股周五 (17 日) 走跌，結束了先前的連漲態勢。截至收盤，恒生指數下跌 0.89%，收報 26143.6 點，恒生科技指數下跌 0.97%，至 5042 點，國企指數下跌 0.67%。市場分析指出，今日回調主因是港股先前已連漲多日，週五做多情緒趨向謹慎，且中東停火前景出現波折。