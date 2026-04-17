鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 19:40

當美國總統川普忙著在社群媒體上施壓伊朗、批評盟友、痛罵教皇，計算自己又結束了幾次戰爭之際，中國國家主席習近平本周在北京展開了一場極為罕見且密集的「外交馬拉松」。儘管本周北京並未舉辦大型國際峰會，但習近平已接連舉行了至少 5 場高層會晤，其外交活動的頻率達到 2024 年 7 月以來的最高點。

本周訪問北京的領袖名單跨度極廣，從美國的北約盟友西班牙首相桑切斯 (Pedro Sánchez)，到中東代表阿布達比王儲 Sheikh Khaled bin Mohammed，以及鄰國越南的最高領導人蘇林。

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亞洲協會政策研究所中國分析中心中國政治研究員 Neil Thomas 表示，各國領袖正將中國視為對抗「不可預測的美國」的避風港。「許多人希望北京在維護穩定、外交和開放的全球經濟方面，發揮更大的作用。」

與此同時，在全球能源危機與衝突升溫的背景下，習近平試圖將中國塑造為國際規則的守護者與穩定力量，並與威脅要將伊朗炸回「石器時代」的川普形成鮮明對比。

相較於北京的熱絡，川普則在國際舞台上深化了美國的孤立。他本周公開抨擊義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 等盟友，甚至稱教宗利奧十四世對外交政策「表現糟糕」。針對荷姆茲海峽的能源危機，川普試圖施壓盟友採取軍事行動，但英、法等約 40 個國家選擇在沒有美國參與的情況下，自行協調停火及恢復航行。

與此同時，日本首相高市早苗也展現積極姿態，宣布投入 100 億美元的「亞洲力量」倡議，協助東南亞國家應對油價飆升。

儘管北京外交熱度高漲，但其在實質外交推動上仍顯得保守。中國在聯合國否決了有關荷姆茲海峽的決議，主張該提案「不平衡」且未能解決伊朗問題的根源。新加坡國立大學政治學副教授 Ja Ian Chong 指出，北京雖呼籲停火，卻刻意保持距離，以防在談判失敗時被究責。

雖然中國身為全球最大石油進口國，其龐大的商業儲備暫時緩解了能源衝擊，但隨著戰事拉長，通膨壓力已開始侵蝕其國內利潤空間。