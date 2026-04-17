鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 18:13

近期有網友分享泰國曼谷通往北碧府動物園的高速公路上，出現與國道極為相似的電子收費門架。遠通電收今 (17) 日表示，旗下子公司遠拓國際公司攜手泰國 BGSR 聯營集團，為當地 M81 城際高速公路 (邦耶─北碧府）打造的 M-Flow 多車道自由流電子收費已正式通車營運。

遠通表示，這不僅象徵曼谷至北碧府「一日生活圈」正式成形，也象徵 ETC 台灣隊成功助攻進泰國，推動當地高速公路跨入數位轉型。

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遠拓泰執行長陳聲鏗指出，M81 展現了台灣 ETC 因地制宜的「高度適應力」優勢，遠拓泰不僅負責全線收費系統與交通控制中心的設計、安裝與實施，系統更深度整合 AI 與物聯網技術，建構出數據導向的智慧化維運決策平台，未來更具備擴充動態地磅等交通管理應用之彈性。

面對泰國車型、車牌文字及顏色較台灣更為複雜的挑戰，陳聲鏗表示，團隊透過先進的 AI 影像辨識 (ALPR) 技術實現精準判讀，並結合多元數位支付工具，讓用路人享受 M-Flow 帶來的無感暢行體驗。

據統計，M81 全線通車後，曼谷至北碧府單趟車程從原先近 2 小時大幅縮短至 48 分鐘，周末單日交通量更已達 5.5 萬輛次，顯著提升泰西地區的觀光競爭力與物流運轉效率。

除了 M81 正式營運，遠通團隊亦負責 M6 高速公路 (邦芭茵 - 呵叻府) 的電子收費系統建置。該公路總長度達 196 公里，共設有 9 個交流道，是連接曼谷與東北部及湄公河區域的關鍵通道，目前主線土建工程仍持續推進，並已開放部分完工路段供民眾試行，預計於 2028 年達成全線通車並啟動營運。

遠通表示，團隊自 2022 年起亦協助泰國 M9 快速道路建置，以及維運 M-Flow 系統並輔導其門架設計及後續營運，據泰國公路局 (DOH) 統計，啟用至今不僅將通行效率提升 5 倍，每年為用路人節省 333 萬小時旅運時間，在環境永續方面，每年節省 1,391 萬公升燃油，並減少逾 3.6 萬噸 CO2 排放。

此外，遠通也表示，「亞太道路收費聯盟」於昨 (16) 舉行的「第十三屆國際綠色智慧交通論壇」聯合「第一屆亞太道路收費國際高峰論壇」中，也迎接新加坡與馬來西亞智慧運輸協會加入，象徵亞太區域在智慧永續交通合作邁向嶄新高度。