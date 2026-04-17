中台資源4/20起進場在每股95元以下買回1500張庫藏股

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-17 15:36

中台資源科技 (6923-TW) 今 (17) 日決議，將在 4 月 20 日起兩個月內進場在每股 95 元以下買回 1500 張庫藏股，將用於維護公司信用及股東權益。這是中台資源 2024 年 9 月上市掛牌以來第二度決議進場買回庫藏股。

中台資源科技董事長鄭光傑。(鉅亨網記者張欽發攝)

中台資源科技決議自 4 月 20 日至 6 月 19 日期間進場在每股 65-95 元區間內，買 1500 張庫藏股，股價低於 65 元時，仍可執行買回，此次中台科技買回庫藏股用途，將用於維護公司信用及股東權益。

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中台資源科技 2025 年全年營收 11.56 億元，毛利率 38.34%，稅後純益 2.78 億元，每股純益 3.03 元，擬 配息 3 元，包括盈餘配息 2.65 元，資本公積配息 0.35 元。

中台資源科技 2026 年 1-3 月營收 3.05 億元，爲 5 季以來新高，年增 4.21%。

中台資源科技 2026 年將透過四路並進力拚重回成長軌道，包括土污新案的爭取、一廠稼動率的提升、石綿再利用資源化、加熱菸除認在業外的代理銷售利潤並可望有回收處理再利用相關收入貢獻本業。