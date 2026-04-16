〈陸股盤後〉中國第一季GDP成長5% 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-16 16:30

中國 A 股三大指數周四（16 日）同步走高，中國第一季經濟成長反彈幅度超出預期，顯示截至目前為止，伊朗戰爭的溢出效應有限，讓決策者有更多空間對刺激措施保持耐心。

中國第一季GDP成長5%，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證指數周四收報 4,055.55 點，漲 0.70%。深證成指收報 14,796.33 點，漲 2.05%。創業板指收報 3,626.27 點，漲 3.17%。

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中國國家統計局今天（16 日）發布 2026 年第一季國民經濟運行情況，初步核算，第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長 5%，比上年第四季加快 0.5 個百分點，寫下三個季度以來最大升幅。經濟學家原估增長 4.5%。

中國國家統計局公布的數據顯示：

3 月零售銷售較一年前增長 1.7%，不如預期，且較 1-2 月期間 2.8% 的增幅明顯減弱。

3 月工業生產攀升 5.7%，超出預期，但較今年前兩個月有所放緩。

1 至 3 月全國房地產開發投資負成長 11.2%。

城鎮調查失業率意外升至 5.4%，為一年來最高。

中國國家統計局說，總的來看，第一季主要宏觀指標增速回升，新動能快速成長，國民經濟實現良好開局。但也要看到，外部形勢更加複雜多變，國內供強需弱矛盾仍然突出，經濟向好基礎仍需鞏固。

中國國家統計局強調，下階段，要堅持堅決貫徹黨中央、國務院決策，加快建立新發展格局，著力推動高品質發展，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、強化供給，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

《彭博》指出，伊朗戰爭已經打了七周，目前這場戰爭尚未威脅到 2026 年初中國建立的經濟成長勢頭。這部分歸功於中國過去幾年加強能源安全，並致力於讓經濟與全球動盪隔絕。

此外，多年通縮壓力也削弱了油價上漲對消費者物價產生立即影響的可能性。

這份樂觀經濟報告可能會降低中國政府推出額外刺激措施的迫切性。目前越來越多經濟學家預測中國人民銀行（央行）今年不會降息，理由是石油衝擊推升了通膨預期。