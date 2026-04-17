鉅亨網新聞中心 2026-04-17 13:40

美股近日表現極其亮眼，標普 500 與納斯達克指數頻創新高，納指更創下自 2009 年以來最長的 12 連漲紀錄。據《seekingalpha》援引數據顯示，在過去兩周內，系統性策略資金、避險基金及槓桿 ETF 向股市注入了近 500 億美元，成為推升行情的核心動力。

然而，在這一片欣欣向榮的背後，分析師正發出嚴厲警告，指出市場與實體經濟之間存在嚴重的脫節。

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「買故事」的泡沫

過往，市場泡沫化的徵兆之一，是資金由「買確定性」轉向「買故事」。近日，鞋履品牌 Allbirds 在宣布轉型 AI 基礎設施後，股價單日暴漲 582%；社交公司 Myseum 僅因更名為「Myseum.AI」，股價便翻倍。

儘管市場情緒亢奮，分析師 Daniel Jones 警告，美國正走在停滯性通膨 (Stagflation) 的道路上，就業疲軟、高通膨引發的高利率以及消費疲軟，都為未來經濟埋下實質風險。

華爾街的狂歡與大眾的掙扎

分析師 Bret Jense 認為，目前美國經濟呈現明顯的「K 型」走勢。在財富金字塔頂端，華爾街因交易與費用收入增長 30%，員工領取創紀錄的獎金。摩根大通與高盛的交易收入分別大幅增長。

相較之下，實體經濟 (Main Street) 的大多數民眾正陷入困境，跡象之一是人們儲蓄枯竭，2025 年約有三分之二的美國人成為「月光族」，個人儲蓄率降至 4% 的低點。同時，信用卡、學貸及車貸的違約率持續攀升，加上由於通膨預期上升，美國消費者信心已降至歷史新低，近 60% 的民眾認為國家發展方向錯誤。

脆弱的平衡