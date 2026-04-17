鉅亨網記者魏志豪 台北
儘管台股今日下挫，但高價股多頭氣勢不減，穎崴 (6515-TW) 今 (17) 日飆漲 8%，最高衝上 10,675 元，成為台股第二檔萬金股，同時，漢唐 (2404-TW) 也在買盤力拱下，一度漲停重返千金行列，推升千金家數達到 45 家，盤中有 7 檔亮燈漲停，同步改寫台股新篇章，也凸顯在 AI 驅動與多頭簇擁下，台廠的地位不斷提升。
穎崴今年以來受惠 AI 測試需求強勁，營收表現亮眼，3 月營收已衝上 12 億元，較去年同期大增近 7 成，且隨著 SLT 測試座開始發酵，將成為下一成長新動能，也屢獲市場肯定，今年以來股價自去年底的 2,840 元一路向上，截至今日最高點 10,675 元，漲幅高達 276%。
旺矽表現也同樣強勢，受惠 AI 晶片與 ASIC 相關探針卡大單挹注，今年營運預計將再創新高，且隨著 CPO 當道，CPO 測試設備也將於年底前開始挹注營運，推升買盤積極卡位，今日一度亮燈漲停，突破 5 千元大關，達 5405 元，市值也飆上 5 千億元。
其餘千金股如力旺 (3529-TW)、聯亞 (3081-TW)、印能科技 (7734-TW)、致茂 (2360-TW)、萬潤 (6187-TW) 今日都同步亮燈漲停，凸顯資金對於高價股的偏愛。
此外，漢唐 (2404-TW) 也隨著無塵室供給緊缺，重獲市場青睞，股價一度達 1,025 元，重返千金行列，也讓台股首度出現 45 千金，締造台股新紀錄。
若觀察台股市值前 20 大業者，千金股已佔據一半，包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、台光電 (2383-TW)、智邦 (2345-TW)、致茂 (2360-TW)、奇鋐 (3017-TW)、鴻勁 (7769-TW)、緯穎 (6669-TW) 以及健策 (3653-TW)，凸顯隨著股價飛天，台股市值也跟著大洗牌。
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