鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-17 13:14

儘管台股今日下挫，但高價股多頭氣勢不減，穎崴 (6515-TW) 今 (17) 日飆漲 8%，最高衝上 10,675 元，成為台股第二檔萬金股，同時，漢唐 (2404-TW) 也在買盤力拱下，一度漲停重返千金行列，推升千金家數達到 45 家，盤中有 7 檔亮燈漲停，同步改寫台股新篇章，也凸顯在 AI 驅動與多頭簇擁下，台廠的地位不斷提升。

穎崴今年以來受惠 AI 測試需求強勁，營收表現亮眼，3 月營收已衝上 12 億元，較去年同期大增近 7 成，且隨著 SLT 測試座開始發酵，將成為下一成長新動能，也屢獲市場肯定，今年以來股價自去年底的 2,840 元一路向上，截至今日最高點 10,675 元，漲幅高達 276%。

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