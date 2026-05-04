穎崴Q1大賺近2個股本 上半年將新增4成產能

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-04 18:19

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，受惠 AI 伺服器需求大爆發，高頻高速等高階產品線出貨量同步放大，單季獲利達 6.99 億元，季增 44.72%，年增 14.03%，每股稅後純益 19.54 元，單季賺近 2 個股本，創下歷史新高。

穎崴科技董事長王嘉煌。(鉅亨網資料照)

穎崴近期為因應全球客戶需求，正加速擴廠計畫，4 月已正式啟用位於高雄仁武產業園區的租賃廠房，截至目前為止，新產能已達總產能 30%，預估上半年新增產能達到總產能的 40%。

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穎崴強調，在產能持續滿載下，公司將資源整合優化與廠務效率極大化，加速放大產能，在第一時間滿足 AI 及 HPC 客戶的需求。

穎崴第一季營收 29.8 億元，季增 33.39%，年增 29.73%，毛利率為 43%，季增 1 個百分點，年減 6 個百分點，營益率 26%，季增 5 個百分點，年減 6 個百分點，歸屬母公司稅後淨利 6.99 億元，季增 44.72%，年增 14.03%，每股純益 19.54 元。

穎崴補充，根據 CSP 最新公布財報，在 AI 逐步商用落地的同時，多家 CSP 持續上修資本支且來到歷史新高，AI 的資本支出不僅是一次性投資，運算需求亦從模型訓練走向推論，CSP 產生的算力消耗進入長期且持續的周期，AI 投資從重資產進入算力變現的階段，帶動產業進入更大規模、更長周期的擴張，對半導體供應鏈產生巨大的挹注。