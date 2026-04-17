〈焦點股〉漢達實施庫藏股護價建功 股價早早鎖住漲停

漢達 ( 6620-TW ) 近期股價位於低檔，而昨 (16) 日公告實施庫藏股，並於今 (17) 日開始實施，預計買回 4000 張，預定買回價格區間介於 70 至 109 元，激勵漢達今天亮燈漲停鎖住 80.7 元。

漢達今天早盤以 76.5 元開高走高，隨後火速亮燈漲停，鎖住 80.7 元，一舉收復季線，排隊委買單 300 張，成交量則超過 500 張。

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根據漢達公告，此次實施庫藏股，買回股份總金額上限為 37.25 億元，預定買回期間為 4 月 17 日至 6 月 16 日，預定買回 4000 張，買回區間價格介於 70 至 109 元，預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為 2.35%。