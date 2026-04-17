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〈焦點股〉漢達實施庫藏股護價建功 股價早早鎖住漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北

漢達 (6620-TW) 近期股價位於低檔，而昨 (16) 日公告實施庫藏股，並於今 (17) 日開始實施，預計買回 4000 張，預定買回價格區間介於 70 至 109 元，激勵漢達今天亮燈漲停鎖住 80.7 元。 

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〈焦點股〉漢達實施庫藏股護價建功 股價早早鎖住漲停。(圖：shutterstock)

漢達今天早盤以 76.5 元開高走高，隨後火速亮燈漲停，鎖住 80.7 元，一舉收復季線，排隊委買單 300 張，成交量則超過 500 張。 


根據漢達公告，此次實施庫藏股，買回股份總金額上限為 37.25 億元，預定買回期間為 4 月 17 日至 6 月 16 日，預定買回 4000 張，買回區間價格介於 70 至 109 元，預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為 2.35%。 

漢達表示，此次實施庫藏股目的，主要為維護公司信用以及股東權益所必要的買回，並辦理銷除股份。 

漢達旗下多靶點癌症新藥 HND-039 去年 9 月提交新藥申請 (NDA)，並在 11 月進入實質審查，最快有望在今年開始貢獻營收與獲利。 

法人指出，除多靶點癌症新藥展望正面，漢達的胃食道逆流學名藥拉貨動能延續，短期內維持一定市占率，加上 505(b)(2) 新藥 Phyrago 將開始認列授權金，預期第二季營收有望季增雙位數。整體而言，法人看好 Phyrago 及 HND-039 長期成長動能。 


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