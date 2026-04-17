鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-17 14:23

高階 ABF 載板濕製程設備廠敍豐 (3485-TW) 預計在 5 月 6 日上櫃掛牌，敘豐的上櫃前競拍將在下周一 (20) 日接受投標，競拍數量爲 3081 張，競拍底價在每股 116.36 元，並將在 4 月 24 日開標。

敍豐本次上櫃案由富邦證券擔任主辦承銷商。

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敍豐主要從事自動化及載板濕製程設備的研發、製造及銷售，敍豐 2024 年營收為 6.1 億元，稅後純益為 2.44 億元，每股盈餘為 7.04 元。2025 營收 5.49 億元，毛利率 55.78%，2025 年稅後純益 2.02 億元，每股純益 5.9 元。將配發 5.0671 元股息。

敍豐 2026 年 1-3 月營收 1.36 億元，年減 6.85%。

敍豐主要是供應高階 ABF 載板、保護玻璃 (Cover Lens)、觸控面板 (Touch panel) 及液晶顯示器 (LCD) 等相關濕製程生產設備廠商，也提供自動化物流及生產線規劃等服務，並以 EF 為自有品牌，敍豐以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國大陸的昆山設廠，就近服務當地客戶。