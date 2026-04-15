鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-15 13:09

漢達 (6620-TW) 旗下多靶點癌症新藥 HND-039 展望可期，最快可在今年挹注營收與獲利，加上 505(b)(2) 與高技術門檻學名藥持續貢獻，激勵漢達今 (15) 日股價走揚。

總經理陳俊良指出，今年營運主要來自 3 項發展，多發性硬化症用藥 Tascenso 穩健成長，提供穩定現金流；第二，血癌用藥 Phyrago 因目前市場尚無其他已取得藥證的 Dasatinib 505(b)(2) 產品競爭，根據銷售夥伴 Cycle 推估，Phyrago 可與 PPI/H2RAs 併用的臨床差異，待投入一段推廣時間後，病患使用人數可望顯著提升。

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第三，多靶點癌症新藥 HND-039 去年 9 月提交新藥申請 (NDA)，並在 11 月進入實質審查，陳俊良表示，根據目前規劃，PDUFA Date 為今年 7 月 29 日，且原廠分子專利預計 8 月到期，公司正積極推動上市前準備作業，以搶占 20 億美元的美國市場規模。

陳俊良進一步說明，依目前原廠與學名藥廠的訴訟進展，預計學名藥最快於 2031 年初上市，若未來 HND-039 順利上市，將於產品上市後到 2030 年間享有相對競爭優勢。商業策略方面，若取得藥證前後進行對外授權，將有望挹注今年營收與獲利，若採自行銷售模式，因無認列初期授權里程碑金，預期 2027 年貢獻營收。