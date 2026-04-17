鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至62.06元，預估目標價為2085元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由62.54元下修至62.06元，其中最高估值77.94元，最低估值51.39元，預估目標價為2085元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|77.94(77.94)
|122.72
|196.5
|最低值
|51.39(51.39)
|73.49
|102.39
|平均值
|63.47(64.02)
|99.34
|139.62
|中位數
|62.06(62.54)
|98.83
|125.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|689,506,000
|985,588,700
|1,337,100,000
|最低值
|569,770,060
|750,917,000
|911,680,000
|平均值
|626,455,070
|851,691,350
|1,085,071,930
|中位數
|625,764,000
|853,360,430
|1,062,510,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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