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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至62.06元，預估目標價為2085元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由62.54元下修至62.06元，其中最高估值77.94元，最低估值51.39元，預估目標價為2085元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值77.94(77.94)122.72196.5
最低值51.39(51.39)73.49102.39
平均值63.47(64.02)99.34139.62
中位數62.06(62.54)98.83125.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值689,506,000985,588,7001,337,100,000
最低值569,770,060750,917,000911,680,000
平均值626,455,070851,691,3501,085,071,930
中位數625,764,000853,360,4301,062,510,520

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS105,319,255106,386,57876,978,637118,141,106
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,965,682530,585,886433,446,330548,796,030

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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