鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 19:59

掌理高達 114 億 7100 萬美元資金的陶德布萊頓指出，市場不確定性猶存，但各資產與產業間的分化反而創造精選投資機會。他觀察到，美股評價面出現質變，史坦普 500 指數的市值加權與等權重指數估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價科技股，而是開始轉向評價與基本面更具吸引力的標的。

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陶德布萊頓進一步分析，今年以來能源、原物料、工業等循環類股表現領先，民生消費、公用事業與健康醫療等防禦類股也各擅勝場，扭轉了過去 3 年由科技成長題材一馬當先的趨勢。他預期，企業獲利增長有望擴及更多產業，增長趨勢將更趨均衡，這將有助於擴大投資機會，透過分散產業與風格的多元配置，更有機會掌握美股長期成長潛力。

在債市方面，陶德布萊頓認為雖然美國降息時程遞延，利率將在相對高檔停留較長時間，但這也意味著債券資產能提供不錯的收益，目前債券收益率約可達 5 至 7%。他建議投資人分散債券配置，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、投資級債及非投資等級債，其殖利率相較過去 10 年水準皆具吸引力，隨殖利率曲線回歸正常化，債市配置價值浮現。