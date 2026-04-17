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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至5.84元，預估目標價為76元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對和碩(4938-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.79元上修至5.84元，其中最高估值6.33元，最低估值5.27元，預估目標價為76元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值6.33(6.33)7.568.07
最低值5.27(5.27)5.587.29
平均值5.82(5.76)6.557.68
中位數5.84(5.79)6.687.68

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值1,333,006,2001,765,699,2201,982,108,090
最低值1,164,012,0001,241,667,0001,505,580,460
平均值1,196,741,7601,330,799,5501,743,844,270
中位數1,183,131,0301,272,402,0701,743,844,270

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,402,60016,876,87815,712,95815,096,180
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,117,160,3811,125,348,5171,256,783,3941,317,599,154

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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