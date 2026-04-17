鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至5.84元，預估目標價為76元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對和碩(4938-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.79元上修至5.84元，其中最高估值6.33元，最低估值5.27元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|6.33(6.33)
|7.56
|8.07
|最低值
|5.27(5.27)
|5.58
|7.29
|平均值
|5.82(5.76)
|6.55
|7.68
|中位數
|5.84(5.79)
|6.68
|7.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,333,006,200
|1,765,699,220
|1,982,108,090
|最低值
|1,164,012,000
|1,241,667,000
|1,505,580,460
|平均值
|1,196,741,760
|1,330,799,550
|1,743,844,270
|中位數
|1,183,131,030
|1,272,402,070
|1,743,844,270
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,402,600
|16,876,878
|15,712,958
|15,096,180
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,117,160,381
|1,125,348,517
|1,256,783,394
|1,317,599,154
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鋁價因中東戰事狂飆 貿協黃志芳：反而有助電動、氫能車發展
- 車用電子展南港開幕 貿協：國內外買主超過5000位、AI自駕與氫能車為展區亮點
- 〈台股開盤〉美伊談判破局 台積電失守2000元 指數跌逾百點拚翻紅
- 和碩三大產品拉貨回溫 3月營收月增逾2成 伺服器業務逐季增
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇