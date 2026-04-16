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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健策(3653-TW)做出2026年EPS預估：中位數由63元上修至63.38元，其中最高估值66元，最低估值57.77元，預估目標價為4575元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|66(66)
|150.05
|150.04
|最低值
|57.77(57.77)
|94.45
|150.04
|平均值
|62.78(62.44)
|125.85
|150.04
|中位數
|63.38(63)
|123.42
|150.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32,276,000
|62,685,000
|60,763,000
|最低值
|28,391,600
|44,585,000
|60,763,000
|平均值
|30,732,450
|53,964,820
|60,763,000
|中位數
|31,066,500
|52,548,000
|60,763,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,277,165
|3,427,777
|2,298,194
|2,614,281
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,275,577
|14,278,187
|12,062,664
|12,031,894
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3653/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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