鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)目標價調升至2500元，幅度約6.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對台積電(2330-TW)提出目標價估值：中位數由2352.5元上修至2500元，調升幅度6.27%。其中最高估值3030元，最低估值1900元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予台積電(2330-TW)評價：積極樂觀51位、保持中立1位、保守悲觀0位。
台積電(2330-TW)今(16日)收盤價為2085元。近5日股價上漲6.65%，相關半導體業近5日上漲7.59%，集中市場加權指數上漲6.51%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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