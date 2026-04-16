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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至93.01元，預估目標價為2387.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共45位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由91.77元上修至93.01元，其中最高估值102.7元，最低估值75元，預估目標價為2387.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值102.7(102.7)137.6196.7137
最低值75(75)90.22107.96125.32
平均值92.3(91.4)114.93139.57131.64
中位數93.01(91.77)116.57138.53132.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值5,266,869,0006,949,812,0009,643,000,0008,681,062,500
最低值4,456,000,0005,222,369,3606,057,961,0906,966,757,840
平均值5,049,128,2606,313,617,3907,739,860,2307,823,910,170
中位數5,071,306,5406,330,127,0807,582,170,5207,823,910,170

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,717,882,6271,173,267,703838,497,6641,016,530,249
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,809,054,2722,894,307,6992,161,735,8412,263,891,292

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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