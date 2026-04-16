鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至93.01元，預估目標價為2387.5元
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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由91.77元上修至93.01元，其中最高估值102.7元，最低估值75元，預估目標價為2387.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|102.7(102.7)
|137.6
|196.7
|137
|最低值
|75(75)
|90.22
|107.96
|125.32
|平均值
|92.3(91.4)
|114.93
|139.57
|131.64
|中位數
|93.01(91.77)
|116.57
|138.53
|132.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,266,869,000
|6,949,812,000
|9,643,000,000
|8,681,062,500
|最低值
|4,456,000,000
|5,222,369,360
|6,057,961,090
|6,966,757,840
|平均值
|5,049,128,260
|6,313,617,390
|7,739,860,230
|7,823,910,170
|中位數
|5,071,306,540
|6,330,127,080
|7,582,170,520
|7,823,910,170
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,717,882,627
|1,173,267,703
|838,497,664
|1,016,530,249
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,809,054,272
|2,894,307,699
|2,161,735,841
|2,263,891,292
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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