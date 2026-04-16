鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 07:30

歐元區財長會議主席基里亞科斯 · 皮耶拉卡基斯 (Kyriakos Pierrakakis) 周四 (16 日) 表示，歐洲聯盟若要在全球競爭中與美國與中國抗衡，建立真正的能源聯盟將是推動其他經濟改革的關鍵前提。

皮耶拉卡基斯在華盛頓出席國際貨幣基金與世界銀行春季會議期間指出，歐盟需打造一個跨境能源可自由流動的整合市場，讓電力能在成員國之間順暢傳輸，從而降低涵蓋 4.5 億人口的單一市場電價。

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目前歐洲能源價格普遍為美國與中國的 2 至 3 倍，對由 27 個成員國組成的歐盟構成顯著競爭劣勢。他強調，推動能源聯盟不僅能改善能源供應，更將直接提升整體競爭力，並為落實多項經濟改革奠定基礎。

相關改革藍圖主要來自 2024 年由前義大利總理馬里奧 · 德拉吉與恩里科 · 萊塔提出的報告，內容涵蓋數十項提升歐盟競爭力與優化單一市場運作的建議，包括整合 27 國資本市場、建立跨歐企業統一法律制度，以及推動由歐洲自主掌控的數位歐元支付體系。

皮耶拉卡基斯指出，若未能全面推進能源聯盟，這些政策將難以落實。歐盟能源聯盟構想自 2015 年提出，目標在於協調各國能源政策，打造電力與天然氣的整合市場，使不同地區的能源可靈活調配與交易。

然而，推動該計畫仍面臨多項挑戰，包括需投入大量資金升級並連結各國電網、建立聯合採購與儲存機制，以及克服各國能源產業既得利益與政治阻力。

近年地緣政治事件進一步凸顯能源整合的迫切性。2022 年俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲能源危機，近期則因美國與以色列對伊朗衝突導致荷姆茲海峽航運受阻。該海峽為全球約五分之一石油與天然氣運輸要道，其封鎖進一步加劇歐洲能源供應壓力。