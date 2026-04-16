對俄油制裁迴力鏢 美國面臨一個「致命選擇題」
鉅亨網新聞中心
美國長年制裁俄羅斯石油，如今川普政府正面臨一個足以牽動全球經濟的神經的「致命選擇題」：究竟該堅持制裁立場，還是為了穩定盟友與國內經濟而做出妥協？
隨著美國財政部對俄羅斯海上原油的制裁豁免令到期，亞洲多國正陷入嚴重的能源危機。
受中東局勢動盪、荷姆茲海峽受阻影響，全球原油供應大幅緊縮，布蘭特原油價格一度單月飆升超過 60%。這導致菲律賓、印尼及印度等高度依賴進口的亞洲盟友，在「生存」與「站隊」之間被迫選擇前者。
菲律賓已因能源短缺宣布緊急狀態，並在絕境下重啟對俄石油採購；印尼總統普拉博沃更親赴莫斯科尋求能源合作，反映出發展中國家難為承擔高通膨與停產代價的政治現實。
對於川普而言，這道題目極其艱難。若拒絕延長豁免，亞洲盟友的經濟恐將崩盤，且全球油價極可能衝向每桶 150 美元，進而引爆美國國內難以遏制的通膨火藥桶。
然而，若選擇延長豁免，則意味著變相放任俄羅斯出口獲利，將面臨國內反俄派與烏克蘭支持者的強烈政治抨擊。
與此同時，在制裁的大棒之下，俄羅斯反而因油價上漲使收入不降反增，成為當前僵局的獲益者。這顯示出美國試圖透過能源制裁封鎖俄羅斯，卻發現自身與盟友早已與全球能源供應鏈深度綑綁。
這不僅是政策上的挑戰，更揭示了一個尷尬的國際現實：這條原本用來限制對手的繩索，另一端正緊緊拴在美國自己的脖子上。
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