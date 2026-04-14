鉅亨網新聞中心 2026-04-14 15:50

生成式 AI 巨頭 OpenAI 的戰略動向再度成為全球財經界關注的焦點。《金融時報》引述投資人消息報導，OpenAI 正處於關鍵的戰略轉型期，然而其高達 8520 億美元的估值，在部分投資人眼中已出現質疑聲浪。

目前，OpenAI 正積極調整營運重心，將資源大幅度轉向開發企業級客戶，試圖建立穩固的商用護城河。與此同時，公司仍致力於捍衛其旗艦產品 ChatGPT 在消費者市場的領導地位。

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然而，這一「雙線作戰」的策略重新定位並非一帆風順。部分早期支持者與投資者對此表達了擔憂，認為在消費者市場仍保持強勁增長的當下，過度轉向企業端可能導致公司失去研發與市場焦點，甚至在即將到來的首次公開募股（IPO）進程中處於不利位置。

外部競爭環境的惡化進一步加深了市場的疑慮。主要競爭對手 Anthropic 的崛起速度驚人，數據顯示其年化收入在今年 3 月份已飆升至約 300 億美元，相較於 2025 年底的 90 億美元呈現爆發式增長，主要歸功於其編程工具在市場上的強勁需求。

相比之下，OpenAI 在 2 月份的年化收入約為 250 億美元，儘管兩者在會計統計方法上存在差異，但對手的緊追不捨已是不爭的事實。

面對外界的質疑，OpenAI 高層則展現了強大的信心並為現行策略辯護。首席財務長 Sarah Friar 指出，公司最近成功獲得的 1220 億美元融資，正體現了廣大投資者對公司長遠發展藍圖的強力支持與認可。