〈能源盤後〉供應疑慮未解 荷姆茲海峽受阻抵銷停火利多 油價高檔震盪拉鋸

鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 05:30

國際油價週三 (15 日) 持穩，在荷姆茲海峽航運仍受限制與美國總統川普釋出伊朗戰爭可能接近尾聲的言論之間拉鋸。市場一方面消化潛在停火利多，另一方面仍對供應中斷風險保持警惕，使油價維持高檔震盪。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收於每桶 94.93 美元，上漲 0.14 美元或 0.1%。

美國西德州中質原油 (WTI) 收於每桶 91.29 美元，小幅上漲 0.01 美元。儘管價格變動有限，但整體水準仍反映市場對供應風險的持續溢價。

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根據消息人士指出，伊朗方面在與美國談判中提出，若能達成避免衝突重燃的協議，可能允許船隻透過荷姆茲海峽阿曼一側安全航行。然而，自伊朗革命衛隊 45 天前宣布封鎖該海峽以來，全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸一度受阻，目前通行量仍僅恢復至戰前每日逾 130 艘船次的一小部分。

能源分析機構指出，截至目前，中東原油與凝析油供應累計減少已達 4.96 億桶，顯示衝擊規模仍然龐大。同時，美國對伊朗港口實施海上封鎖，使該國海運貿易幾乎全面停擺，進一步壓縮全球供應。

能源顧問公司分析顯示，近期追蹤數據顯示，通過荷姆茲海峽的油輪數量雖略有增加，但整體流量仍遠低於正常水準，市場已不再完全反映全面中斷情境，但仍保留部分風險溢價，反映供應恢復過程不均。

美國財政部長貝森特表示，美方不會延長允許部分國家購買伊朗與俄羅斯石油的制裁豁免，顯示能源市場仍面臨政策不確定性。

全球經濟方面，近十個國家的財長在英國帶頭下呼籲美國、以色列與伊朗全面落實停火，並警告即使衝突結束，仍將對全球經濟與市場構成壓力。國際貨幣基金組織亦預期，至少有十多個國家將因能源價格飆升與供應鏈中斷而尋求新的貸款計畫。

貝森特指出，美國經濟本季可能放緩，但整體基本面仍穩健，並預期將出現反彈，且油價尚未明顯推升通膨預期。不過市場憂慮政治因素干擾貨幣政策，川普威脅若傑羅姆 · 鮑威爾未在 5 月 15 日任期結束後辭去聯準會理事職位，將考慮將其解職，可能削弱美國聯準會控制通膨的獨立性。

經濟數據方面，美國 3 月進口價格增幅低於預期，但整體趨勢仍顯示進口通膨壓力上升，部分原因即為中東戰事推高油價並擾亂供應鏈。芝加哥聯準銀行總裁警告，油價上升可能推高消費者通膨預期，使央行同時面臨戰爭與關稅帶來的雙重風險。

各國亦加緊應對能源衝擊。日本宣布將設立規模約 100 億美元的金融機制，協助亞洲國家採購能源並強化儲備；俄羅斯則表示準備增加對中國的能源供應。

在供需面上，美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 4 月 10 日當週原油庫存意外減少 90 萬桶，與市場原先預期增加 15 萬桶形成反差，也與美國石油協會 (API) 此前報告的增加 610 萬桶數據形成對比，為油價提供一定支撐。