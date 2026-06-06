鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-06 21:46

非洲國家尼日阿加德茲地區政府 4 日（周四）晚間通報，稱一輛載客卡車在撒哈拉沙漠拋錨，至少 49 名乘客渴死，有 2 人冒險步行數十公里找到水源，並通知當地政府救援，外界才得知這一事件。

阿加德茲地區政府表示，這些乘客前往馬利參加完一場節慶之後，從距離尼日邊境約 300 公里的馬利小鎮塔爾漢德克返回，車上乘客均為尼日公民，確切總人數尚不清楚。

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卡車行駛數天後迷路，在靠近尼日—馬利—阿爾及利亞三國邊境地帶的阿薩馬卡以西 80 多公里處拋錨。

事發區域環境極端惡劣，氣溫常常超過 40°C，缺乏水源和補給點，而且沒有公路，主要依靠沙漠裡車轍軌跡，僅部分路段有鋪設或標記，車輛很容易迷路、陷入軟沙或拋錨。

此外，由於經濟落後，手機訊號僅在部分城鎮有覆蓋，進入沙漠後訊號迅速消失，且智慧手機普及率很低，難以用手機導航。

車輛拋錨後，司機、助手和乘客曾嘗試修理，但沒有成功。他們在沙漠中被困數日，最終因嚴重脫水，導致大批人員死亡。

2 位乘員冒險步行 50 公里找到水源，再步行到阿薩馬卡鎮求救，當地政府才得知消息，並展開救援。

救援人員抵達時，在卡車下方及周邊發現 49 具遺體，已就地挖集體墓穴掩埋。阿加德茲地區政府發布的照片顯示，死者遺體倒在沙漠中，周圍散落著衣物碎片和其他隨身物品。