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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國銀行(BAC-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對美國銀行(BAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.35元上修至4.45元，其中最高估值4.55元，最低估值4.2元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.55(4.46)5.286.09
最低值4.2(4.2)4.665.4
平均值4.42(4.35)5.025.78
中位數4.45(4.35)55.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,225.11億1,310.17億1,379.02億
最低值1,179.00億1,230.00億1,291.18億
平均值1,205.20億1,266.71億1,328.98億
中位數1,207.72億1,265.96億1,324.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.573.193.083.213.81
營業收入957.62億1,178.52億1,750.03億1,958.65億1,942.59億

詳細資訊請看美股內頁：
美國銀行(BAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBAC

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