鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國銀行(BAC-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為61.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對美國銀行(BAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.35元上修至4.45元，其中最高估值4.55元，最低估值4.2元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.55(4.46)
|5.28
|6.09
|最低值
|4.2(4.2)
|4.66
|5.4
|平均值
|4.42(4.35)
|5.02
|5.78
|中位數
|4.45(4.35)
|5
|5.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,225.11億
|1,310.17億
|1,379.02億
|最低值
|1,179.00億
|1,230.00億
|1,291.18億
|平均值
|1,205.20億
|1,266.71億
|1,328.98億
|中位數
|1,207.72億
|1,265.96億
|1,324.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.57
|3.19
|3.08
|3.21
|3.81
|營業收入
|957.62億
|1,178.52億
|1,750.03億
|1,958.65億
|1,942.59億
詳細資訊請看美股內頁：
美國銀行(BAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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