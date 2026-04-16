search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.47元下修至0.46元，其中最高估值0.91元，最低估值0.15元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.91(0.91)0.820.820.69
最低值0.15(0.15)0.220.280.69
平均值0.51(0.51)0.520.550.69
中位數0.46(0.47)0.50.570.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.51億18.05億18.66億19.51億
最低值16.87億17.34億18.16億18.68億
平均值17.24億17.74億18.42億18.97億
中位數17.29億17.77億18.47億18.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.480.261.340.261.13
營業收入12.91億15.17億16.28億16.72億17.12億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUDR

相關行情

台股首頁我要存股
UDR不動產信託34.86+0.50%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty