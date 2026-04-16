鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 16:25

土地銀行統籌主辦先進光電 (3362-TW) 新台幣 49.3 億元聯貸案，今（16）日由副總經理蔡慈瑛代表與先進光電董事長高維亞簽署合約 。本案原預計籌募 42 億元，最終因銀行團踴躍參貸，超額認貸比例達 117%，以 49.3 億元結案 。資金將用於償還債務、充實營運週轉金及擴建台灣廠房、購置設備，支持先進光電深耕在地並衝刺多元化產品線 。

土地銀行身為國營銀行，秉持熱誠、創新等核心理念，長期協助台灣企業成長 。本次統籌主辦之先進光電聯貸案，獲得彰化銀行、安泰銀行、農業金庫等行庫共同參與 。蔡慈瑛指出，此案展現金融圈對先進光電穩健經營的認同，未來將持續配合行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，發揮國營銀行之企業社會責任 。

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先進光電為全球筆記型電腦鏡頭市場龍頭，積極在台灣、越南及中國大陸布局生產基地 。除了鞏固原有筆電鏡頭市場，先進光電近年轉向多元化經營，切入指紋辨識、觸控板模組及車用環景鏡頭等領域，並投入機器人影像感測所需的光學模組研發 。因應全球供應鏈重組及產能需求，先進光電持續擴大資本投資，發展潛力備受期待 。