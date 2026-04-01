美伊釋出停火積極訊號 韓股漲到融斷、日股飆逾1800點

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他說：「我們正在完成任務，我想大概兩週內，也許再多幾天就能完成工作，但我們要摧毀他們擁有的一切。現在，我們有可能在此之前達成協議，因為我們會打擊橋樑，我們已經打擊了一些，我們心裡還有幾座不錯的橋。但如果他們願意坐到談判桌前，那將是件好事。」