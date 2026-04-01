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美伊釋出停火積極訊號 韓股漲到融斷、日股飆逾1800點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導

美國總統川普表示將再兩、三周內撤出對伊朗軍事情動，伊朗總統也首度鬆口「願結束戰爭」，亞股周三 (1 日) 集體開高歡呼，日股開空大漲逾 1800 點，韓股飆升 5.5%，並觸發熔斷機制；MSCI 亞太指數上漲約 1%。

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美伊釋出停火積極訊號 韓股漲到融斷、日股飆逾1800點。(圖:shutterstock)

目前軍事行動仍持續推進，美方正進一步摧毀伊朗關鍵基礎設施，包括飛彈製造設施與戰略橋樑等目標，以徹底削弱其軍事能力。


不過，川普週二 (3 月 31 日) 在白宮對記者指出，「我想兩週內，也許兩週，也許三週，我們就會離開，因為沒有理由繼續這麼做。」

他說：「我們正在完成任務，我想大概兩週內，也許再多幾天就能完成工作，但我們要摧毀他們擁有的一切。現在，我們有可能在此之前達成協議，因為我們會打擊橋樑，我們已經打擊了一些，我們心裡還有幾座不錯的橋。但如果他們願意坐到談判桌前，那將是件好事。」

川普也再次表態，未來荷姆茲海峽的安全與通行責任，應由依賴該航道的國家自行承擔，而非由美國長期介入。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則強調，只要獲得不再遭受侵略的安全保障，伊朗願意結束戰爭。雙方罕見同步降溫，提振投資人信心。

亞股週三全面大反彈，KOSPI 指數高開 5.5%，並觸發熔斷機制，程式化交易一度暫停；日經 225 指數盤中大漲約 3.5%、大漲 1,800 點，東證指數亦上揚逾 3%。

油價部分，西德州原油周二跌 1.5% 後回穩，徘徊在每桶 102 美元附近，顯示市場對於供應中斷的擔憂有所緩解，但仍維持在相對高檔區間。


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