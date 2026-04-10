鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 19:42

過去一年，台灣、日本股市 (東證指數) 分別大漲 105% 與 64%，在全球股市中名列前茅，台股是全球 AI 浪潮最大受益者，擁有最關鍵的半導體供應鏈，而日股在改革驅動價值重估紅利下，持續吸引外資大舉回流。路博邁投信指出，日本走過失落的 30 年，現在正以盈餘成長、消費復甦、治理改革及風險韌性「四支箭」結構性改革華麗轉身。根據估算，未來 3 年日本企業的 EPS 增長約為 5-10%，加上 3% 的股息收益與估值重估空間，日本市場年化總報酬有望達到 15-20%。

路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，回顧歷史，自 1989 年房地產泡沫破裂後，日本經歷了房價崩跌 60% 以及長達 30 年的通縮折磨，導致日本國民心態極度保守。然而，COVID-19 疫情後的全球通膨與供應鏈重組，徹底打破了通縮惡性循環。「我們觀察到的是結構性的轉變，而非一次性事件。」

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日本歷經「失落的 30 年」，日本股市正站在結構性轉折點上。日本企業當前同時具備總體經濟與基本面雙重成長動能，四大長期被市場忽略的優勢正逐一浮現，為投資人提供不可忽視的布局契機。

窪田慶太指出，第一支箭是盈餘成長。日本新內閣積極推動策略性產業投資，並致力提升個人消費支出，藉此帶動經濟成長。結構性通膨環境也為日本企業帶來更高的獲利能見度，經營團隊終於具備轉嫁成本的能力，現金流量產生能力也更加穩健。

第二支箭為消費復甦。即便日本人口持續下滑，但三十年來最高的薪資成長水準正快速提升千禧世代與 Z 世代的消費能力。隨著薪資成長終於跟上通膨腳步，日本消費者購買力實質提升，內需動能正從底部穩步回升，為長期低迷的消費市場注入全新活水。

第三支箭為治理改革。窪田慶太指出，在日本政府與投資人強力要求企業改善資本使用效率下，促使經營團隊積極善用資產負債表—投資未來成長、執行企業併購，並擴大股東回報。股息與股票回購規模均呈現上升趨勢，企業資本改革的成果正轉化為實質回報。

第四支箭則是日本企業抵禦全球動盪的獨特韌性。日本企業歷經「失落的 30 年」考驗，磨練出了應變能力，如在終端銷售市場建立在地產線、取得更有利的付款條件等，有效降低匯差風險，並抵禦全球不確定性與波動性。

窪田慶太表示，在企業盈餘方面，預計未來三年每年有 5-10% 的增長，主要因結構性通膨讓企業具備漲價轉嫁能力；股息收益與回購部分，隨著企業治理改善，股息收益率預計從 2.5% 成長至 3% 左右；若再加上市場對日股評價的提升，從目前的 16 倍本益比往上調升，預計會有額外 5-10% 的空間。預期日本在未來幾年，可能成為一個具有 15-20% 總報酬的市場。

今年 2 月大選後，高市早苗首相以壓倒性勝利確立政策走向，市場不確定性顯著降低；日經 225 指數當月單月大漲 10.37%，且漲勢已擴散至中小市值股，顯示市場信心並非由少數權重股獨撐，而是全面復甦的訊號。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如進一步指出，日股雖具備結構性優勢，但若同時將台股納入投資版圖，整體組合的韌性與爆發力將顯著提升。台股以 AI 科技為核心，記憶體、ABF 載板、晶圓代工等次產業動能強勁；日股則以政策受惠、通膨紅利與企業改革為主軸，兩市場擁有不同布局主題、且產業高度互補。

從相關係數來看，台灣科技股與日本工業、金融、消費類股相關係數均低於 0.55，有效分散單一市場風險。評價方面，台股本益成長比僅 0.44、日本中小型股 0.60，均遠低於美國 (1.26) 與歐洲 (1.61)，投資 CP 值更為突出。